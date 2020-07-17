2020-07-17T10:28:57+03:00
Общество

Фонд «Цифровая долина Сочи» организует онлайновую образовательную программу «Цифроскоп»

Занятия в онлайн-проекте начнутся 20 июля
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В крае стартует новый образовательный онлайн-проект. Фото Фонд "Цифровая долина Сочи"В крае стартует новый образовательный онлайн-проект. Фото Фонд "Цифровая долина Сочи"
Изменить размер текста:

Уроки для учащихся 5-6 классов из Краснодарского края пройдут в игровой форме и в формате видеоконференций, а заниматься с детьми будут лучшие специалисты в своей отрасли.

Проект собрал преподавателей из Сколково, специалистов школы программирования «Кодабра», экспертов в сфере образования из организации «Эдтех», Лаборатории Знаний и других звёзд из топовых IT-стартапов.

Занятия с детьми будут посвящены нейросетям, блокчейн-технологиям, искусственному интеллекту, киберспорту, интернету вещей и другой современной повестке в сфере IT.

Образовательная программа состоит из пяти этапов. В каждом из них будет не только теория, но и практика. А в конце занятий дети сдадут свои проекты по дизайну или анимации.

Первая смена онлайн-лагеря начинается 20 июля и продлится до 29 августа.

Зарегистрировать своего ребенка родители могут по ссылке.

Занятия в лагере будут бесплатными.

- Это принципиальная позиция Фонда. Если угодно, считайте это стратегической инвестицией, вкладом в развитие интеллектуальной элиты России , — сказал глава правления фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани браконьеру грозит лишение свободы за ловлю рыбы в Керченском проливе
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 17 июля 2020 увеличилось на 66
В многоэтажках Краснодара заменили 250 лифтов
Кубанские парламентарии изменили процедуру предоставления земельных участков для многодетных семей
Краснодарский станкостроительный завод будет производить детали для атомных станций
Компания «Ингосстрах» пресекла 117 попыток мошенничества на Кубани
Фонд «Цифровая долина Сочи» организует онлайновую образовательную программу «Цифроскоп»
На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника
Краснодарцы прислали более 80 заявок на пересадку лип с улицы Московской
В краснодарской больнице за сутки на свет появились три двойни
На Кубани пройдут ливни с градом
Температура воды в Черном море 17 июля 2020: теплее всего в Туапсе и Сочи
На месте строительства Западного обхода нашли следы древних культур
На Кубани бывшая жена священника пожаловалась в полицию на мужа
На Кубани прошли исследования коллективного иммунитета на COVID-19
В Краснодарском крае скончались три человека с коронавирусом
В Краснодаре на Затоне бассейны в ближайшее время не откроются
Полиция не обнаружила никаких угроз в торговых центрах Краснодара
В Новороссийске путь к памятнику бойцам-десантникам перекрыли забором
Нормативным требованиям соответствуют 65% дорог в Сочи
Выпуск консервов из зеленого горошка на Кубани вырос за год на 11%
ФК «Сочи»: Игроки и персонал вернутся в Сочи чартерным рейсом
Законодатели Краснодарского края согласовали изменения в краевой бюджет
За похищение металлического троса в Новороссийске грабителю грозит до 7 лет тюрьмы
На Кубани один из судов закрыли из-за вспышки коронавируса
Спрос на мангалы на Кубани вырос за год в 17 раз