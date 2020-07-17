Фонд «Цифровая долина Сочи» организует онлайновую образовательную программу «Цифроскоп»
Уроки для учащихся 5-6 классов из Краснодарского края пройдут в игровой форме и в формате видеоконференций, а заниматься с детьми будут лучшие специалисты в своей отрасли.
Проект собрал преподавателей из Сколково, специалистов школы программирования «Кодабра», экспертов в сфере образования из организации «Эдтех», Лаборатории Знаний и других звёзд из топовых IT-стартапов.
Занятия с детьми будут посвящены нейросетям, блокчейн-технологиям, искусственному интеллекту, киберспорту, интернету вещей и другой современной повестке в сфере IT.
Образовательная программа состоит из пяти этапов. В каждом из них будет не только теория, но и практика. А в конце занятий дети сдадут свои проекты по дизайну или анимации.
Первая смена онлайн-лагеря начинается 20 июля и продлится до 29 августа.
Зарегистрировать своего ребенка родители могут по ссылке.
Занятия в лагере будут бесплатными.
- Это принципиальная позиция Фонда. Если угодно, считайте это стратегической инвестицией, вкладом в развитие интеллектуальной элиты России , — сказал глава правления фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин.
ИСТОЧНИК KP.RU