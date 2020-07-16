2020-07-17T10:05:46+03:00
Общество

Пашковская переправа – рубеж воинской доблести

Депутаты Краевого заксобрания приняли постановление о присвоении почетного звания Краснодарского края «Рубеж воинской доблести» исторически сложившейся местности Краснодара – Пашковской переправе
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСКФото: Архив "КП"
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С ходатайством об этом выступила городская Дума краевой столицы на основании принятого в 2018 году Законодательным Собранием закона «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края».

Как отметил представивший документ на сессии руководитель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты населения Андрей Горбань, присвоенное переправе почетное звание «Рубеж воинской доблести» – это дань памяти мужеству, стойкости и героизму, проявленным на переправе солдатами в годы Великой Отечественной войны. Их заслуги стали для жителей кубанской столицы примером ратной доблести и чести.

Пашковская переправа расположена на улице Заводской Карасунского внутригородского округа города Краснодара.

К августу 1942-го года понтонная переправа в этом месте осталась единственным в краевой столице мостом через Кубань. Здесь проходили упорные и ожесточенные бои. Фашисты пытались выбить подразделения Красной армии, прикрывавшие подступы к реке. Достоверно известно, что в обороне переправы участвовали дети и подростки. В критический момент сражений мост взорвали, но не сдали немцам.

- Для кубанской столицы Пашковская переправа была тем же, что и «Дорога жизни» – для осажденного Ленинграда. Из-за своей стратегической значимости этот небольшой пятачок земли стал ареной ожесточенных боёв. В память о подвиге советского солдата здесь весной этого года был возведен мемориал. А мы принимаем решение о присвоении звания «Рубеж воинской доблести», чтобы почтить память тех, кто летом 1942 года сорвал немецкие планы быстрого захвата Краснодара, – прокомментировал Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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