2020-07-17T10:09:32+03:00
Общество

Компания «Ингосстрах» пресекла 117 попыток мошенничества на Кубани

На сумму свыше 77 миллионов рублей
Владимир ПАВЛОВ
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Планы борьбы в недобросовестными автоюристами обсуждаются в стенах минэкономики Краснодарского краяПланы борьбы в недобросовестными автоюристами обсуждаются в стенах минэкономики Краснодарского краяФото: Архив "КП"
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На Кубани с начала этого года активизировались мошенники, которые орудуют в сфере страхования. За пять месяцев 2020-го сотрудники краснодарского филиала СПАО «Ингосстрах» смогли выявить и пресечь 117 фактов, имеющих все признаки страхового мошенничества. Общая сумма ущерба могла превысить 77,2 миллиона рублей.

- По выявленным случаям, которые мы расценили как страховое мошенничество, в правоохранительные органы направлено 36 заявлений, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СПАО «Ингосстрах». - По некоторым из них возбуждены уголовные дела, другие сейчас в стадии доследственной проверки.

Однако война продолжается. В Краснодарском крае активно используются статьи закона «О защите прав потребителей». К сожалению, используются они не всегда в благих целях. Нормы закона взяли себе на вооружение недобросовестные автоюристы.

- У них несколько самых распространенных схем работы. Это и инсценировка аварии, и фальсификация административных материалов, и предоставление в страховые компании документов о причинении в результате ДТП несуществующего материального ущерба, - продолжают специалисты страховой компании.

Однако самой распространенной схемой является выкуп дела. Когда после реальной аварии автоюрист убеждает участника ДТП отдать дело взамен на «деньги сразу» или на быстрый ремонт. Люди соглашаются и составляют договор об уступке прав требования (цессии). В последующем водитель даже не знает, сколько на самом деле с его аварии планирует заработать автоюрист.

Чтобы увеличить стоимость выплат, а соответственно и свою маржу, юристы-мошенники фальсифицируют дополнительные скрытые повреждения.

- Страховое мошенничество в Краснодарском крае стало достаточно опасным явлением, которое наносит ущерб как отрасли, так и гражданам, - заявил заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» по защите активов Александр Гуляев. - Многие клиенты считают, что борьба с такого рода злоумышленниками - дело страховых компаний, ведь они страдают от их действий больше всего. Но на самом деле это касается всех и каждого. Мошенничество непосредственно влияет на размер страхового взноса: из-за того, что злоумышленники забирают часть выплат клиентов, страховщики вынуждены поднимать тарифы. Если же дело доходит до суда, недобросовестные автоюристы присваивают себе компенсацию, а потерпевший получает гораздо меньшую сумму в сравнении с той, которую ему бы выплатила страховая компания напрямую.

Кроме того, водитель, уступивший свое дело по цессии, к своему разочарованию, обнаружит, что должен государству некую сумму. А это 13% от всех пеней и штрафов, что отсудит автоюрист и заберет себе.

На сегодня ответственные страховые компании отточили свою работу, заинтересованы в оперативном и справедливом урегулировании страховых случаев, поэтому подвергать себя риску и обращаться к автоюристам нет смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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