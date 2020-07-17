2020-07-17T10:31:30+03:00
Общество

Краснодарский станкостроительный завод будет производить детали для атомных станций

Их вес составит до 125 тонн
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения нашел нового заказчика. Здесь будут создавать крупные детали для атомных станций. Вес запчастей может достигнуть 125 тонн. Сейчас руководство ищет оборудование, способное производить такие сложные формы. Начать работу планируют к концу года.

- Два обрабатывающих центра, которые хочет приобрести предприятие, стоят около 100 миллионов рублей. Планируется, что они будут использоваться для изготовления крышек реакторов для атомной энергетики и крупных гребных винтов для судостроения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, станкостроительный завод в Краснодаре разработал первую в России автоматическую линию по изготовлению медицинских масок, которая способна производить 60 штук в минуту.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что Армавирскому заводу, который оказался в кризисной ситуации, также нашли заказчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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