Кубанские парламентарии изменили процедуру предоставления земельных участков для многодетных семей

17 Июль 2020 2020-07-17T10:39:24+03:00

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Руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин предложил обеспечить возможность приобретения многодетными гражданами земельного участка вне зависимости от их постоянного места проживания.

По мнению разработчиков законопроекта, при имеющемся дефиците земельных участков, особенно в крупных городах региона, такой подход позволит получить землю гораздо большему количеству кубанцев.

Также в закон вносятся изменения, касающиеся механизма распределения земельных участков между заявителями. Эти поправки сделают данный процесс более прозрачным и понятным.

Предложено и концептуально изменить и существующий поэтапный подход к предоставлению земельных участков (в аренду, а затем в собственность) и закрепить возможности их приобретения сразу в собственность бесплатно. Это, считает докладчик, позволит многодетным гражданам распорядиться земельным участком по своему усмотрению.

Комментируя законопроект, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что помощь многодетным семьям – это безусловный приоритет краевой демографической политики.

- Поддерживать граждан, имеющих трех и более детей, мы будем всегда, в различных формах, в том числе и путем предоставления возможности построить дом на собственной земле. Краевой закон предусматривает выделение участков для этих целей, но практика уже показала, что в его реализации есть проблемы. Сейчас мы вносим в него изменения, чтобы устранить эти недостатки. Будет серьезно изменена в сторону упрощения процедура предоставления земельных участков, она станет более прозрачной. Будет снят ряд ограничений, неэффективность которых выявила правоприменительная практика, - подчеркнул председатель кубанского парламента.

Присутствующий на пленарном заседании глава региона Вениамин Кондратьев поблагодарил парламентариев за поддержку важной инициативы.

- Наша задача - не землей обеспечить, а жильем. Фактически с участками, которые ранее выделялись многодетным семьям, ничего нельзя было сделать. Теперь их можно продать и купить квартиру или дом. А те 16,5 тысяч семей, которые за 10 лет получили участки в аренду, смогут переоформить их в собственность, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU