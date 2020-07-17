2020-07-17T10:53:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 17 июля 2020 увеличилось на 66

Среди пациентов с Covid-19 оказалось двое детей
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Ситуация по коронавирусу в Краснодарском крае на 17 июля 2020 года. Оперативный штаб продолжает публиковать данные по коронавирусу. В сводке сообщается, что за минувшие сутки инфекцией заразились 66 жителей Кубани в возрасте от 10 до 80 лет. Среди заболевших 46 женщин и 20 мужчин.

- В Краснодаре анализ на коронавирус показал положительный результат у 28 пациентов, в Сочи заболели девять человек, в Армавире – восемь. По пять случаев заражения зафиксировано в Туапсинском и Новокубанском районах, два – в Успенском районе. По одному заболевшему выявили в Анапе, Новороссийске и Геленджике, а также в Каневском, Крымском, Кавказском, Белореченском, Тихорецком и Брюховецком районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе добавили, что в числе заболевших коронавирусом двое детей, они находятся в Краснодаре и Сочи.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. 18 человек находятся на искусственной вентиляции легких, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Всего в крае с начала пандемии подтверждено 7045 случаев заболевания COVID-19. При этом 6002 пациента выписаны из больниц с выздоровлением. 93 человека скончались в лечебных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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