На Кубани браконьеру грозит лишение свободы за ловлю рыбы в Керченском проливе
Жителя Кубани поймали в поселке Ильич Темрюкского района. Он незаконно ловил рыбу с помощью вентерей на миграционных путях к местам нереста.
- Гражданин осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов на участке акватории Керченского пролива, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Нарушителю грозит штраф до пятисот тысяч рублей или лишением свободы до двух лет.
Пограничники напомнили, что в регионе также при любительском рыболовстве запрещается использовать сети всех типов, тралящих и драгирующих орудий добычи, самоловных крючковых снастей, колющих орудий добычи.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью. Ему также грозит тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU