На Кубани браконьеру грозит лишение свободы за ловлю рыбы в Керченском проливе

17 Июль 2020 2020-07-17T11:23:45+03:00

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Жителя Кубани поймали в поселке Ильич Темрюкского района. Он незаконно ловил рыбу с помощью вентерей на миграционных путях к местам нереста.

- Гражданин осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов на участке акватории Керченского пролива, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Нарушителю грозит штраф до пятисот тысяч рублей или лишением свободы до двух лет.

Пограничники напомнили, что в регионе также при любительском рыболовстве запрещается использовать сети всех типов, тралящих и драгирующих орудий добычи, самоловных крючковых снастей, колющих орудий добычи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Щербиновском районе пограничники задержали браконьера с огромной сетью. Ему также грозит тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU