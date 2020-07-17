В Сочи провели рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав»
В Сочи проводят рейды по взысканию штрафов и задолженностей с использованием автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав».
«В рамках проводимых мероприятий устанавливается камера видеофиксации, подключенная к программному обеспечению. Эта система позволяет распознавать регистрационные номера водителей-неплательщиков в транспортном потоке, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отделения ИАЗ ОГИБДД УВД по городу Сочи майор полиции Антон Нестеренко.
По его словам, подобные рейды позволяют выявлять злостных неплательщиков алиментов, административных штрафов и налогов.
Во время одного из рейдов проверили 17 водителей, на чьи автомобили указала система. Две машины отправили на штраф-стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU