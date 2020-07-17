2020-07-17T11:29:00+03:00
Общество

В Сочи провели рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав»

В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и Федеральной службы судебных приставов
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи провели рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав». Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу СочиВ Сочи провели рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав». Фото отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи
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В Сочи проводят рейды по взысканию штрафов и задолженностей с использованием автоматизированного программного комплекса «Дорожный пристав».

«В рамках проводимых мероприятий устанавливается камера видеофиксации, подключенная к программному обеспечению. Эта система позволяет распознавать регистрационные номера водителей-неплательщиков в транспортном потоке, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отделения ИАЗ ОГИБДД УВД по городу Сочи майор полиции Антон Нестеренко.

По его словам, подобные рейды позволяют выявлять злостных неплательщиков алиментов, административных штрафов и налогов.

Во время одного из рейдов проверили 17 водителей, на чьи автомобили указала система. Две машины отправили на штраф-стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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