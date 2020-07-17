Новый скейт-парк в Вишняковском сквере Краснодара готов на 70%

17 Июль 2020 2020-07-17T12:27:30+03:00

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В Краснодаре в Вишняковском сквере идут масштабные работы по благоустройству. Начались они в феврале этого года – это уже вторая очередь. Первую очередь сквера благоустроили в 2017 году. До этого много лет подряд он был обнесен забором и находился в запущенном состоянии.

Сейчас в сквере строят новый большой скейт-парк. Его площадь составляет 1200 квадратных метров – он станет самой большой в городе площадкой для экстремальных видов спорта.

- До конца лета весь Вишняковский сквер будет полностью благоустроен. Вторая очередь будет больше ориентирована на молодежь — здесь делают большой скейт-парк, он готов уже на 70 %, также оборудуют спортивную зону и детскую площадку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

В сквере можно будет проводить как городские, так и международные соревнования по направлениям BMX фристайл-стрит, скейтборд-стрит, сказали в администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что власти кубанской столицы отсудили парк у частника, хотевшего построить здесь гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU