Альфа-Банк предоставил крупнейшему производителю вин на юге России кредитную линию на 300 млн рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T12:51:28+03:00

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Агропромышленная фирма «Фанагория» работает только с крупнейшими банками региона. В основе сотрудничества лежит, прежде всего, доверие менеджмента компании, уверенность в стабильности и надежности кредитной организации, а также гибкость последней и готовность к индивидуализации своих продуктов под потребности клиента» - рассказал Петр Евгеньевич Романишин, генеральный директор Агропромышленной фирмы «Фанагория».

Сотрудничество с Альфа-Банком формировалось на протяжении года. Несмотря на карантинные ограничения, банк гибко подошел к решению вопросов клиента и оперативно закрыл его потребности.

«Сегодня мы партнеры и Альфа-Банк очень ценит сложившиеся уникальные, доверительные и, безусловно, успешные взаимоотношения». — комментирует Региональный Управляющий Альфа-Банком Краснодарского края Антон Кузнецов.

Компания ведет свою историю с 1957 года, когда был основан Сенновский винпункт (с 1963 г. – винно-соковый завод, впоследствии ставший крупнейшим в СССР и 2-м по величине в Европе производителем натуральных виноградных соков). Именно он был поставщиком сортовых виноградных соков для Олимпиады-1980 и Фестиваля молодежи и студентов-1985. Сегодня ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» – одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства: от производства и выращивания саженцев до сбора и переработки винограда и выпуска нескольких видов алкогольных напитков. У предприятия одна из крупнейших в России сырьевых баз – виноградники площадью более 3,4 тыс. га, а также виноградный питомник (600 тыс. привитых саженцев в год). Ежегодно фанагорийские виноградари собирают до 30 тыс. тонн янтарной ягоды.