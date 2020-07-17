2020-07-17T12:57:18+03:00
Происшествия

Под Майкопом мужчина убил 29-летнюю возлюбленную

В этот вечер они устроили романтик
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: СУ СК РФ по АдыгееФото: СУ СК РФ по Адыгее
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Трагедия произошла 15 июля в одном из домов в хуторе Грозном Майкопского района. Сожители устроили романтический вечер, а хорошее настроение решили подкрепить алкоголем. Но пошло все не по плану – встреча закончилась разборками. А затем 50-летний мужчина во время ссоры и вовсе схватился за нож.

- Между сожителями произошел конфликт. Мужчина ударил 29-летнюю девушку ножом в грудь. После содеянного обратился к соседям, чтобы они вызвали скорую помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

Но прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи мужчина после ссоры на улице зарезал 29-летнюю женщину. Мужчина и женщина по неясной пока причине крепко повздорили, после чего мужчина нанес собеседнице не менее четырех ударов ножом в плечо и грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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