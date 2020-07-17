2020-07-17T13:09:21+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани скончалась пациентка с коронавирусом

Ей было 66 лет
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Жительница Лабинска заболела в начале июля. Она поступила в больницу с общей слабостью, недомоганием и повышенной температурой.

- Женщину госпитализировали в Лабинскую ЦРБ. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациентку перевели в специализированную краевую инфекционную больницу. В Краснодаре тест на новый коронавирус дал положительный результат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Женщина несколько дней находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Но, к сожалению, спасти ее не удалось. Стоит отметить, что у жительницы Лабинска были также сопутствующие заболевания – сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что за последние сутки число заболевших коронавирусом на Кубани увеличилось на 66 человек. Среди пациентов с Covid-19 оказалось двое детей. Новые случаи заболевания выявили в 15 муниципалитетах.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 18 человек, они подклчены к аппаратам ИВЛ, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Всего в Краснодарском крае от Covid-19 умерло 93 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В КГИК прошли вступительные экзамены в Музыкальный кадетсякий корпус
На Кубани малый бизнес и некоммерческие организации туристической сферы могут получить безвозмездные субсидии
На Кубани депутат не предоставил сведения о детях и лишился полномочий
В Краснодаре с территории будущего жилого комплекса увезли бомбу
За полгода в крае капитально отремонтировали 291 многоквартирный дом
На краснодарских предприятиях появятся интеллектуальные тепловизоры для проверки здоровья людей
На Кубани за 5 лет получили временную работу более 156 тысяч подростков
Полиция на Кубани задержала «черного лесоруба», срубившего дубов на 3,6 миллиона рублей
На Кубани невменяемый пенсионер убил двоих односельчан лопатой
ВТБ запустил фабрику роботов
На Кубани скончалась пациентка с коронавирусом
Под Майкопом мужчина убил 29-летнюю возлюбленную
Альфа-Банк предоставил крупнейшему производителю вин на юге России кредитную линию на 300 млн рублей
Новый скейт-парк в Вишняковском сквере Краснодара готов на 70%
В Сочи провели рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав»
На Кубани браконьеру грозит лишение свободы за ловлю рыбы в Керченском проливе
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 17 июля 2020 увеличилось на 66
В многоэтажках Краснодара заменили 250 лифтов
Кубанские парламентарии изменили процедуру предоставления земельных участков для многодетных семей
Краснодарский станкостроительный завод будет производить детали для атомных станций
Компания «Ингосстрах» пресекла 117 попыток мошенничества на Кубани