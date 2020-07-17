На Кубани скончалась пациентка с коронавирусом

17 Июль 2020 2020-07-17T13:09:21+03:00

Ей было 66 лет

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Жительница Лабинска заболела в начале июля. Она поступила в больницу с общей слабостью, недомоганием и повышенной температурой.

- Женщину госпитализировали в Лабинскую ЦРБ. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию. Пациентку перевели в специализированную краевую инфекционную больницу. В Краснодаре тест на новый коронавирус дал положительный результат, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Женщина несколько дней находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Но, к сожалению, спасти ее не удалось. Стоит отметить, что у жительницы Лабинска были также сопутствующие заболевания – сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что за последние сутки число заболевших коронавирусом на Кубани увеличилось на 66 человек. Среди пациентов с Covid-19 оказалось двое детей. Новые случаи заболевания выявили в 15 муниципалитетах.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 18 человек, они подклчены к аппаратам ИВЛ, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Всего в Краснодарском крае от Covid-19 умерло 93 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU