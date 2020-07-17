На Кубани невменяемый пенсионер убил двоих односельчан лопатой

17 Июль 2020 2020-07-17T13:36:06+03:00

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Вечером 21 апреля 2019 года, пьяный 78-летний пенсионер упал с велосипеда напротив частного дома в хуторе Родниковском Новокубанского района. Его реакция на это событие стала одновременно чудовищной и необъяснимой.

Старик зашел во двор дома рядом, схватил лопату и принялся избивать ею находившихся во дворе хозяев — 83-летнего пенсионера и его 76-летнюю супругу. Соседу, услышав крики, вызвали полицию , которая и задержала нападавшего. Избитые пенсионеры были доставлены в больницу, врачи боролись за их жизнь, но через несколько дней они скончались от полученных травм.

В дальнейшем во время проведенной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что 78-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством, и не в состоянии осознавать характер своих действий и руководить ими.

- Уличенный Новокубанским следственным отделом СКР в совершении убийства 78-летний местный житель направлен на принудительное лечение.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении пожилого мужчины принудительных мер медицинского характера были направлены в суд. По результатам рассмотрения, в отношении пенсионера были применены принудительные меры медицинского характера,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU