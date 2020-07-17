2020-07-17T13:36:06+03:00
Общество

На Кубани невменяемый пенсионер убил двоих односельчан лопатой

Убийца направлен на принудительное лечение
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
На Кубани невменяемого пенсионера-убийцу отправили на лечение. Фото СК РФНа Кубани невменяемого пенсионера-убийцу отправили на лечение. Фото СК РФ
Изменить размер текста:

Вечером 21 апреля 2019 года, пьяный 78-летний пенсионер упал с велосипеда напротив частного дома в хуторе Родниковском Новокубанского района. Его реакция на это событие стала одновременно чудовищной и необъяснимой.

Старик зашел во двор дома рядом, схватил лопату и принялся избивать ею находившихся во дворе хозяев — 83-летнего пенсионера и его 76-летнюю супругу. Соседу, услышав крики, вызвали полицию , которая и задержала нападавшего. Избитые пенсионеры были доставлены в больницу, врачи боролись за их жизнь, но через несколько дней они скончались от полученных травм.

В дальнейшем во время проведенной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что 78-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством, и не в состоянии осознавать характер своих действий и руководить ими.

- Уличенный Новокубанским следственным отделом СКР в совершении убийства 78-летний местный житель направлен на принудительное лечение.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении пожилого мужчины принудительных мер медицинского характера были направлены в суд. По результатам рассмотрения, в отношении пенсионера были применены принудительные меры медицинского характера,- сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В КГИК прошли вступительные экзамены в Музыкальный кадетсякий корпус
На Кубани малый бизнес и некоммерческие организации туристической сферы могут получить безвозмездные субсидии
На Кубани депутат не предоставил сведения о детях и лишился полномочий
В Краснодаре с территории будущего жилого комплекса увезли бомбу
За полгода в крае капитально отремонтировали 291 многоквартирный дом
На краснодарских предприятиях появятся интеллектуальные тепловизоры для проверки здоровья людей
На Кубани за 5 лет получили временную работу более 156 тысяч подростков
Полиция на Кубани задержала «черного лесоруба», срубившего дубов на 3,6 миллиона рублей
На Кубани невменяемый пенсионер убил двоих односельчан лопатой
ВТБ запустил фабрику роботов
На Кубани скончалась пациентка с коронавирусом
Под Майкопом мужчина убил 29-летнюю возлюбленную
Альфа-Банк предоставил крупнейшему производителю вин на юге России кредитную линию на 300 млн рублей
Новый скейт-парк в Вишняковском сквере Краснодара готов на 70%
В Сочи провели рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав»
На Кубани браконьеру грозит лишение свободы за ловлю рыбы в Керченском проливе
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 17 июля 2020 увеличилось на 66
В многоэтажках Краснодара заменили 250 лифтов
Кубанские парламентарии изменили процедуру предоставления земельных участков для многодетных семей
Краснодарский станкостроительный завод будет производить детали для атомных станций
Компания «Ингосстрах» пресекла 117 попыток мошенничества на Кубани