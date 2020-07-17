2020-07-17T13:48:40+03:00
Общество

Полиция на Кубани задержала «черного лесоруба», срубившего дубов на 3,6 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани задержан "черный лесоруб". Фото ГУ МВД по краюНа Кубани задержан "черный лесоруб". Фото ГУ МВД по краю
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Полицейские в Апшеронском районе получили оперативную информацию о том, что на территории местного лесничества незаконно рубятся деревья.

Прибыв на указанное информатором место, оперативники застали 47-летнего жителя Нефтегорска, который к моменту прибытия полиции уже успел спилить около 20 дубов, не имея на то никаких официальных разрешений.

В результате активной работы «черного лесоруба» сумма ущерба составила около 3,6 млн. рублей.

- Сейчас следственным отделом полиции Апшеронского района в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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