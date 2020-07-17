2020-07-17T14:10:24+03:00
Общество

На Кубани за 5 лет получили временную работу более 156 тысяч подростков

Большая часть из них работает во время летних каникул
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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За 5 лет временную работу получили 156 тысяч кубанских подростков. Фото администрации ККЗа 5 лет временную работу получили 156 тысяч кубанских подростков. Фото администрации КК
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Около 156 тысяч подростков на Кубани за последние 5 лет получили временную работу. Примерно 70% из них получили возможность подработать во время летних каникул.

На эти цели за 5 лет из бюджета края выделено свыше 615,5 млн рублей. Эти деньги идут на создание новых рабочих мест-таковых создано 122 тысячи, а также выплату материальной поддержки и заработной платы юным работникам.

В последние несколько лет в регионе подростков, желающих временно поработать, ставится все больше. При содействии центров занятости края устраиваются на работу в год около 30 тысяч начинающих сотрудников.

- Половина из них – это дети из неполных, многодетных, малоимущих семей, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также состоящие на различных видах профилактических учетов, – рассказали в министерстве труда и соцразвития края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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