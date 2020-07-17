На краснодарских предприятиях появятся интеллектуальные тепловизоры для проверки здоровья людей

17 Июль 2020 2020-07-17T14:17:44+03:00

Цифровую систему, которая способна бесконтактно измерить температуру тела сразу десяткам человек, установили на одном из них

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С целью предупредить массовые заболевания сотрудников на одном из краснодарских предприятий установили цифровую систему, которая способна бесконтактно измерить температуру тела сразу десяткам человек.

В период пандемии коронавируса сохранить здоровье сотрудников – главная задача любого бизнеса. Интеллектуальный комплекс «Тепловизор» предложил компаниям оператор цифровых возможностей «МегаФон». Такой подход к здоровью особенно важен для предприятий, специфика работы которых не позволяет уйти на удаленный режим. А также для мест массового скопления людей. Температуру оборудование устанавливает с точностью до 0,3 градуса. И делает это в пять раз быстрее измерений привычным лобным термометром, буквально за доли секунды.

«Краснодаргазстрой» - первое предприятие на юге и Северном Кавказе, установившие тепловизор. В период распространения инфекции коронавируса работа предприятия не может быть остановлена. Тысячи сотрудников продолжают строить газопроводы по всей России.

«Вопрос здоровья сотрудников для нас всегда в приоритете, а сейчас он встал особенно остро. Ежедневно мы выдаем работникам средства индивидуальной защиты – маски и антисептические средства. Теперь можем еще и контролировать температуру тела сотрудников. Благодаря тепловизору мы сможем не допустить распространение заболевания на производстве. И после улучшения эпидситуации мы планируем продолжить его использовать на предприятии», - прокомментировала заместитель генерального директора по правовому обеспечению и управлению персоналом компании «Краснодаргазстрой» Милена Попова.

В интеллектуальное решение встроено несколько главных функций: распознавания лица, бесконтактного измерения температуры тела, аналитики. При фиксации повышенной температуры, комплекс подает звуковой и световой сигнал; блокирует турникет для входа сотрудника с признаками заболевания – настройки можно редактировать по усмотрению и необходимости. Програмное обеспечение автоматически формирует отчетную аналитику.

«Систему контроля температуры тела можно установить не только на входе на производственные предприятия. Она будет эффективно работать и на других - более крупных объектах. Это цеха, аэропорты и вокзалы, медицинские и учебные заведения, торговые центры, места массового скопления людей. Плюсов у нашей системы несколько. Во-первых, точность. Во вторых, скорость измерения - человек не должен останавливаться и тратить время. А значит можно избежать в помещениях лишних очередей. К тому же система полностью автоматизирована и не требует выделения отдельных работников для её контроля», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе Николай Ситников.