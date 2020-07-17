2020-07-17T14:52:23+03:00
Общество

За полгода в крае капитально отремонтировали 291 многоквартирный дом

К концу года ремонт сделают в более чем 900 домах региона
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Почти 300 МКД прошли ремонт в крае с начала 2020 года. Фото администрация ККПочти 300 МКД прошли ремонт в крае с начала 2020 года. Фото администрация КК
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Почти 300 жилых домов капитально отремонтировали в крае с начала 2020 года. Эти работы полностью завершены в Отрадненском, Тбилисском и Успенском районах.

Кроме того, в 7 муниципалитетах региона годовой план выполнен уже более, чем наполовину. работы по капремонту продолжаются еще в 306 многоквартирных домах. К концу года отремонтированы должны быть 933 дома.

Ускорить ремонты помог приход в 42 муниципалитета края единого регионального оператора, контролирующего ход работ. Сейчас подрядчик может заранее оценить объем необходимых усилий, а планы по капремонту разработаны еще в прошлом году, что позволяет своевременно завершить тендеры по выбору исполнителей ремонта.

– По сравнению с прошлыми годами темпы роста реализации программы существенно выросли. Если в 2019 году за первое полугодие годовой план был выполнен на 11,2%, то сейчас процент выполнения составляет 31,2%. Уже отремонтирован 291 дом, – сообщили в министерстве ТЭК И ЖКХ региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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