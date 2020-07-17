В Краснодаре с территории будущего жилого комплекса увезли бомбу

17 Июль 2020 2020-07-17T15:02:12+03:00

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли два дня назад, но только сейчас вывезли

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Бомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Краснодаре на территории строительства жилого комплекса. А сегодня, 17 июля, спустя два дня после находки, ее увезли с территории.

- Бомба была извлечена прибывшим на место отрядом саперов, после чего ее увезли на полигон для ликвидации, - рассказали «КП»-Кубань» в компании СК DOGMA, на территории которой и нашли снаряд. - Символично, что бомбу обнаружили на территории будущего жилого комплекса под названием «Парк Победы».

- Ранее обнаруженный объект – это 100 килограммовая бомба времен войны, - сообщил инженер спасательной группы проведения пиротехнических и взрывных работ Донского спасательного центра Эдуард, Веселов .

Бомбу нашли во время подготовительно-проверочных работ на участке. Так положено, когда начинается большая стройка. Снаряд обнаружил инженер по поиску взрывоопасных предметов.А уже служба безопасности строительной компании вызвала на место все экстренные службы. Участок огородили.

- Теперь на строительном участке будут продолжены изыскательные работы, - говорят в компании. - Строительство продолжится в ближайшие дни после завершения проверочных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU