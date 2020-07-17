На Кубани депутат не предоставил сведения о детях и лишился полномочий

17 Июль 2020 2020-07-17T15:12:53+03:00

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Прокуратура Северского района края, в ходе проверки исполнения депутатами местного совета требований антикоррупционного законодательства выяснила ряд любопытных деталей.

Установлено, что один из депутатов совета представил сведения только о своих доходах, имуществе и обязательствах. А вот аналогичные данные о своих детях в возрасте до 18 лет, как того требует закон, сообщить «забыл».

Эта досадная оплошность стоила народному избраннику полномочий.

- По данному факту прокурор внес в Совет представление, по результатам рассмотрения которого представительным органом принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата,- сообщает прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU