На Кубани депутат не предоставил сведения о детях и лишился полномочий
Прокуратура Северского района края, в ходе проверки исполнения депутатами местного совета требований антикоррупционного законодательства выяснила ряд любопытных деталей.
Установлено, что один из депутатов совета представил сведения только о своих доходах, имуществе и обязательствах. А вот аналогичные данные о своих детях в возрасте до 18 лет, как того требует закон, сообщить «забыл».
Эта досадная оплошность стоила народному избраннику полномочий.
- По данному факту прокурор внес в Совет представление, по результатам рассмотрения которого представительным органом принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата,- сообщает прокуратура региона.
ИСТОЧНИК KP.RU