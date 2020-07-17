2020-07-17T15:25:14+03:00
Общество

На Кубани малый бизнес и некоммерческие организации туристической сферы могут получить безвозмездные субсидии

Многие из них уже получили господдержку
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото администрации ККФото администрации КК
Изменить размер текста:

Туротрасль края получила уже более трети- 34% средств по антикризисным программам Фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства. Общая сумма составила 36,4 млн рублей,а средняя сумма займа – 1,2 миллиона.

Эти деньги предусмотрены на проведение профилактических мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором.

На господдержку могут рассчитывать предприятия и организации в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания и предоставления бытовых услуг, а также дополнительного образования.

Они получат фиксированную выплату – 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника. ИП могут получить по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. ИП без работников – 15 тыс. рублей.

Для получения субсидии нужно в период с 15 июля по 15 августа направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации и указать счет, на который будут перечислены деньги.

– Субсидии направлены на покрытие дополнительных расходов организаций, связанных с профилактикой коронавируса. Напомним, что при возобновлении деятельности, к примеру, отелей необходимо принимать профилактические меры: замерять температуру посетителей и персонала, соблюдать социальное дистанцирование, предоставлять сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечивать посетителей антисептиками, – отметили в Минкурортов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В КГИК прошли вступительные экзамены в Музыкальный кадетсякий корпус
На Кубани малый бизнес и некоммерческие организации туристической сферы могут получить безвозмездные субсидии
На Кубани депутат не предоставил сведения о детях и лишился полномочий
В Краснодаре с территории будущего жилого комплекса увезли бомбу
За полгода в крае капитально отремонтировали 291 многоквартирный дом
На краснодарских предприятиях появятся интеллектуальные тепловизоры для проверки здоровья людей
На Кубани за 5 лет получили временную работу более 156 тысяч подростков
Полиция на Кубани задержала «черного лесоруба», срубившего дубов на 3,6 миллиона рублей
На Кубани невменяемый пенсионер убил двоих односельчан лопатой
ВТБ запустил фабрику роботов
На Кубани скончалась пациентка с коронавирусом
Под Майкопом мужчина убил 29-летнюю возлюбленную
Альфа-Банк предоставил крупнейшему производителю вин на юге России кредитную линию на 300 млн рублей
Новый скейт-парк в Вишняковском сквере Краснодара готов на 70%
В Сочи провели рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав»
На Кубани браконьеру грозит лишение свободы за ловлю рыбы в Керченском проливе
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 17 июля 2020 увеличилось на 66
В многоэтажках Краснодара заменили 250 лифтов
Кубанские парламентарии изменили процедуру предоставления земельных участков для многодетных семей
Краснодарский станкостроительный завод будет производить детали для атомных станций
Компания «Ингосстрах» пресекла 117 попыток мошенничества на Кубани