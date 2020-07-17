На Кубани малый бизнес и некоммерческие организации туристической сферы могут получить безвозмездные субсидии

17 Июль 2020 2020-07-17T15:25:14+03:00

Многие из них уже получили господдержку

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Туротрасль края получила уже более трети- 34% средств по антикризисным программам Фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства. Общая сумма составила 36,4 млн рублей,а средняя сумма займа – 1,2 миллиона.

Эти деньги предусмотрены на проведение профилактических мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором.

На господдержку могут рассчитывать предприятия и организации в физкультурно-оздоровительной сфере, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания и предоставления бытовых услуг, а также дополнительного образования.

Они получат фиксированную выплату – 15 тыс. рублей, а также по 6,5 тыс. рублей на каждого работника. ИП могут получить по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника. ИП без работников – 15 тыс. рублей.

Для получения субсидии нужно в период с 15 июля по 15 августа направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации и указать счет, на который будут перечислены деньги.

– Субсидии направлены на покрытие дополнительных расходов организаций, связанных с профилактикой коронавируса. Напомним, что при возобновлении деятельности, к примеру, отелей необходимо принимать профилактические меры: замерять температуру посетителей и персонала, соблюдать социальное дистанцирование, предоставлять сотрудникам индивидуальные средства защиты, обеспечивать посетителей антисептиками, – отметили в Минкурортов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU