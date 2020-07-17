В КГИК прошли вступительные экзамены в Музыкальный кадетсякий корпус
Краснодарский госуниверситет культуры провел экзамены для поступающих в Музыкальный кадетский корпус.
В этом году отбор проводился дистанционно . На суд приемной комиссии будущие кадеты представили видеозаписи своего исполнения творческой программы. Музыкальные способности и общие знания проверялись на собеседовании в Интернете.
Кроме обычной школьной программы, кадеты с 2017 года получают музыкальное образование под руководством лучших педагогов института. Ребята осваивают духовые и ударные инструменты, фортепиано, учатся танцевать, играть в ансамбле и дирижировать.
В программу обучения также входят английский и итальянский языки, сольфеджио, история искусств, музыкальная литература.
—За три года существования Музыкального кадетского корпуса его воспитанники уже заявили о себе на всю страну. Они выступали на площадках Москвы и Ростова-на-Дону во время Чемпионата мира по футболу, участвовали в праздновании Дня Победы в Москве на Поклонной горе, стали победителями множества международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов.,- рассказали в КГИК.
ИСТОЧНИК KP.RU