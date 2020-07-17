В КГИК прошли вступительные экзамены в Музыкальный кадетсякий корпус

17 Июль 2020 2020-07-17T15:37:17+03:00

Образовательная программа работает уже третий год

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Краснодарский госуниверситет культуры провел экзамены для поступающих в Музыкальный кадетский корпус.

В этом году отбор проводился дистанционно . На суд приемной комиссии будущие кадеты представили видеозаписи своего исполнения творческой программы. Музыкальные способности и общие знания проверялись на собеседовании в Интернете.

Кроме обычной школьной программы, кадеты с 2017 года получают музыкальное образование под руководством лучших педагогов института. Ребята осваивают духовые и ударные инструменты, фортепиано, учатся танцевать, играть в ансамбле и дирижировать.

В программу обучения также входят английский и итальянский языки, сольфеджио, история искусств, музыкальная литература.

—За три года существования Музыкального кадетского корпуса его воспитанники уже заявили о себе на всю страну. Они выступали на площадках Москвы и Ростова-на-Дону во время Чемпионата мира по футболу, участвовали в праздновании Дня Победы в Москве на Поклонной горе, стали победителями множества международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов.,- рассказали в КГИК.

ИСТОЧНИК KP.RU