Житель Сочи вывесил в окне квартиры нацистский флаг в День Победы

17 Июль 2020 2020-07-17T15:52:13+03:00

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31-летний житель Сочи решил весьма своеобразным образом отметить День Победы. В окне своей квартиры с 8 по 10 мая он вывесил флаг со свастикой нацистской Германии времен Великой Отечественной войны, чем сразу привлек внимание не только соседей, но и полиции.

По инициативе прокуратуры Сочи мужчина, демонстрировавший свастику, судом привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

- В судебном заседании мужчина признал свою вину и пояснил, что не придерживается националистических взглядов.

Суд, с учетом состояния здоровья и раскаяния в содеянном, назначил нарушителю штраф, который последний оплатил в добровольном порядке,- сообщает прокуратура края.

ИСТОЧНИК KP.RU