2020-07-17T16:37:30+03:00
Общество

На курорте Красная Поляна продлили работу канатных дорог

Это сделано для туристов-любителей закатов в горах
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-служба курорта Красная ПолянаФото пресс-служба курорта Красная Поляна
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С 17 июля Курорт Красная Поляна продлил время работы двух канатных дорог до половины девятого вечера.

Это сделано для того, чтобы туристы здесь смогли полюбоваться незабываемым зрелищем-закатом в горах, который наступает тут в середине июля примерно в 20 часов. Огромной популярностью у туристов пользуются фото и селфи в такие моменты, которые затем тысячами распространяются в соцсетях.

Для любителей горных закатов на курорте разработан специальный тариф на посещение площадки на высоте 2200 метров над уровнем моря. Именно отсюда открывается наиболее захватывающий вид на горные хребты.

- Вечером здесь можно наблюдать своими глазами, как каждую минуту на фоне изгибов горных вершин меняются краски неба, пока солнце медленно садится за горизонт. В вечернее время высоко в горах может быть прохладно, рекомендуется взять с собой верхнюю одежду или плед,- сообщает пресс-служба курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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