2020-07-17T16:46:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 17 июля 2020: Майкоп в лидерах по количеству больных

Публикуем последние новости о коронавирусе в Адыгее на 17 июля 2020
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Адыгее на 17 июля 2020.Последние новости о ситуации с коронавирусом в Адыгее на 17 июля 2020.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Представляем вниманию читателей последние новости о ситуации с коронавирусом в Адыгее на 17 июля 2020. В республике продолжают выявлять новых заразившихся. Так, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в Адыгее прибавилось 18 пациентов. Всего с начала пандемии заразились 2344 человека.

Лечение сейчас проходят 437 человек, выздоровевших – 1891, в том числе 9 – за минувшие сутки. К сожалению, есть и случаи летальных исходов. В Адыгее с начала пандемии умерли 16 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Распространение коронавируса по муниципальным образованиям республики Адыгея. В лидерах по-прежнему Майкоп, здесь с начала пандемии коронавирус был выявлен у 725 жителей. Затем следует Красногвардейский район с отметкой в 308 заразившихся. Следующий – город Адыгейск – 219 человек, в Теучежском районе 212 коронавирусных больных. В Майкопском районе 207 пациентов, в Кошехабльском – 97, в Гиагинском – 64. Замыкает строку муниципалитетов, в которых выявлена инфекция, Шовгеновский район, в котором ковид обнаружили у 54 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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