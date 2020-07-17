«Сбербанк страхование» застраховала от киберрисков информационные системы AVA Group

17 Июль 2020 2020-07-17T16:51:01+03:00

Под страховой защитой СК «Сбербанк страхование» находятся счета клиента, в том числе привязанные к корпоративным банковским картам

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СК «Сбербанк страхование» при поддержке Страхового брокера Сбербанка застраховала от киберрисков информационные системы и ресурсы краснодарской строительной компании AVA GROUP.

Договор заключен по программе «Optima - Надежный кошелек», которая предусматривает страхование убытков от несанкционированного списания денег со счета клиента в результате киберинцидента. Под страховой защитой СК «Сбербанк страхование» находятся счета клиента, в том числе привязанные к корпоративным банковским картам.

Шишкин Артем Александрович, вице-президент по финансам холдинга AVA Group:

- ПАО Сбербанк является основным нашим финансовым партнером в части проектного финансирования, корпоративного обслуживания. Страхование информационных систем холдинга позволит сделать платежи в полной мере безопасными и гарантировать сохранность денежных средств холдинга.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

- В Краснодарском крае на долю Сбербанка приходится 94% рынка проектного финансирования c эскроу-счетами, поэтому мы уделяем особое внимание развитию отрасли и предлагаем девелоперам наиболее актуальные для них продукты. Холдинг AVA Group является одним из наших крупнейших клиентов и уже не в первый раз делает выбор в пользу продуктов компаний группы Сбербанка. Уверены, что страхование от киберрисков поможет сделать бизнес AVA Group ещё более эффективным.

AVA GROUP - многопрофильный холдинг в сфере строительства, девелоперства, проектирования и инжиниринга объектов недвижимости.