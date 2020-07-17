Шестеро жителей Кубани получили срок за похищение девушки

17 Июль 2020 2020-07-17T18:25:46+03:00

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В марте 2020 года молодые люди с Кубани в возрасте от 17 до 21 года, приехали на ВАЗ-21070 к дому 17-летней жительницы Ростовской области.

Там они бесцеремонно проникли в дом и похитили девушку, которую планировали затем принудить к интимной связи.

Однако их планам не суждено было сбыться. В этот же день похитители были задержаны полицией при попытке выехать из региона. Расследованием громкого дела занимались сотрудники Шолоховского следственным отделом СУ СК по Ростовской области. Собранные ими доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Теперь злоумышленники предстали перед судом.

Шестеро жителей Кубани признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч.2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

- Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, до 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года,- сообщает СУ СК по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU