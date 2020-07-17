В Анапе росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшемуся ребенку
Девочка заблудилась и не знала, куда ей идти
Фото Росгвардия
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Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по региону прапорщик полиции Дмитрий Петренко и старший сержант полиции Марат Бесолов патрулировали вечером одну из улиц курорта, когда вдруг заметили на бредущую в одиночку плачущую девочку лет 6-7.
Ребенок был в отчаянии. Девочка сказала, что заблудилась и не может найти дорогу домой.
— Росгвардейцы постарались успокоить ребенка. Затем сотрудники Росгвардии передали ребенка инспектору ПДН,- сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU