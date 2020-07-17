В Анапе росгвардейцы помогли вернуться домой потерявшемуся ребенку

17 Июль 2020 2020-07-17T17:03:19+03:00

Девочка заблудилась и не знала, куда ей идти

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Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по региону прапорщик полиции Дмитрий Петренко и старший сержант полиции Марат Бесолов патрулировали вечером одну из улиц курорта, когда вдруг заметили на бредущую в одиночку плачущую девочку лет 6-7.

Ребенок был в отчаянии. Девочка сказала, что заблудилась и не может найти дорогу домой.

— Росгвардейцы постарались успокоить ребенка. Затем сотрудники Росгвардии передали ребенка инспектору ПДН,- сообщает пресс-служба Росгвардии по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU