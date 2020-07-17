В Краснодаре отроется выставка «В изоляции»
Как изменилась жизнь людей во время карантина? Что они чувствовали, насколько смогли переоценить и переосмыслить свои взгляды на жизнь, события и явления вокруг?
Художественному исследованию этого современного феномена посвящена выставка, которая 21 июля откроется в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.
- На суд посетителей в экспозиции представлено более 30 живописных, графических работ и скульптур молодых художников из Краснодарского края и Москвы,- сообщает министерство культуры региона.
На выставке «В изоляции» будут представлены произведения искусства, созданные в разных стилях и техниках. Гости выставки смогут увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, фантастические сюжеты и абстрактные работы.
Экспозицию можно будет увидеть до 29 июля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU