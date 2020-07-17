2020-07-17T17:27:19+03:00
Общество

В Краснодаре отроется выставка «В изоляции»

В экспозиции более 30 работ художников Кубани и Москвы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Краснодаре открывается выставка "В изоляции". Фото Минкультуры ККВ Краснодаре открывается выставка "В изоляции". Фото Минкультуры КК
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Как изменилась жизнь людей во время карантина? Что они чувствовали, насколько смогли переоценить и переосмыслить свои взгляды на жизнь, события и явления вокруг?

Художественному исследованию этого современного феномена посвящена выставка, которая 21 июля откроется в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- На суд посетителей в экспозиции представлено более 30 живописных, графических работ и скульптур молодых художников из Краснодарского края и Москвы,- сообщает министерство культуры региона.

На выставке «В изоляции» будут представлены произведения искусства, созданные в разных стилях и техниках. Гости выставки смогут увидеть пейзажи, натюрморты, портреты, фантастические сюжеты и абстрактные работы.

Экспозицию можно будет увидеть до 29 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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