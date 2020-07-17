«Сочи Парк» открывает все аттракционы. Фото пресс-службы «Сочи Парка».

18 июля в «Сочи Парке» возобновят работу все аттракционы, Одновременно время работы территории развлечений будет увеличено.

- У нас предприняты максимальные меры для обеспечения комфорта и безопасности гостей, соблюдаются утвержденные санитарные нормы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Сочи Парка».

Сегодня в «Сочи Парке» 22 аттракциона – 19 семейных и детских, три – экстремальных. До конца лета запланировано открытие нового развлечения – водной горки «Морской конек».

Как писала «Комсомолка», в Сочи откроются шесть аквапарков. Они возобновят работу 18 июля.