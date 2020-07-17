2020-07-17T17:42:53+03:00
Общество

Депутаты ЗСК обозначили проблемные моменты в реализации краевого закона о животноводстве

Также есть и ряд существенных достижений
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСК
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Документ, регулирующий развитие одного из ключевых направлений в структуре кубанского АПК был принят Законодательным Собранием в апреле 2018 года. С тех пор по ряду позиций в сфере животноводства наметилась положительная динамика.

Так, к примеру, во всех категориях хозяйств увеличилась численность стада крупного рогатого скота. Поголовье свиней только за один 2019 год выросло на 19 процентов.

Но наряду с успехами в достижении поставленных целей в отрасли существуют и определенные проблемы. Несмотря на внушительный объем оказываемой фермерам господдержки, в некоторых муниципалитетах реализация закона проходит не на должном уровне. Там зафиксировано снижение численности скота.

Вместе с тем практически на всех фермах Кубани сейчас внедряются современные цифровые технологии. На 81 предприятии, к примеру, успешно опробован метод получения молока от коров в специализированных доильных залах. На фермах действует программа управления стадом. Свино- и птицефермы оснащаются оборудованием по контролю за кормлением сельхозживотных, микроклиматом и очисткой помещений.

По словам губернатора, в этом году существенно увеличился объем господдержки всего сельского хозяйства. Порядка 400 миллионов дополнительно выделены из краевого бюджета на развитие животноводства.

Спикер ЗСК отметил, что два года назад, когда принимался закон о животноводстве, много говорилось о том, что в отрасли невозможно добиться желаемого результата, не вкладывая в нее. Сегодня на развитие данного сегмента АПК направляются серьезные ассигнования.

- Как только началось финансирование отрасли, мы сразу же увидели положительную динамику роста показателей по разным направлениям, в том числе и по поголовью скота. Фиксируется и увеличение надоев. Те деньги, которые сегодня вкладываются в отрасль, уже начали давать ощутимый результат, - резюмировал Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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