На Кубани надбавку за классное руководство с нового учебного года получат почти 28 тысяч учителей

17 Июль 2020 2020-07-17T17:48:54+03:00

Размер доплат составляет до 9 тысяч рублей в месяц

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Надбавки размером до 9 тысяч рублей десяткам тысяч классных руководителей на Кубани начисляют уже с начала этого года.

5 тысяч из этой суммы платит федеральный, и еще 4 тысячи - региональный бюджеты.

Из краевого бюджета на эти цели направлено 2,2 млрд рублей. По всему краю с нового учебного года такие доплаты получат почти 28 тысяч учителей.

– . При этом недопустимы отмены либо уменьшение размеров других надбавок и стимулирующих выплат, которые были ранее установлены классным руководителям из краевого бюджета, – рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Всего же в школах края сейчас работают около 130 тысяч учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU