На Кубани надбавку за классное руководство с нового учебного года получат почти 28 тысяч учителей
Надбавки размером до 9 тысяч рублей десяткам тысяч классных руководителей на Кубани начисляют уже с начала этого года.
5 тысяч из этой суммы платит федеральный, и еще 4 тысячи - региональный бюджеты.
Из краевого бюджета на эти цели направлено 2,2 млрд рублей. По всему краю с нового учебного года такие доплаты получат почти 28 тысяч учителей.
– . При этом недопустимы отмены либо уменьшение размеров других надбавок и стимулирующих выплат, которые были ранее установлены классным руководителям из краевого бюджета, – рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
Всего же в школах края сейчас работают около 130 тысяч учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU