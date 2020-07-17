2020-07-17T18:03:05+03:00
Общество

В Северском районе запустили новую линию производства полипропилена из вторсырья

Линия позволяет перерабатывать до 600 тонн вторсырья в месяц
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации ККФото администрации КК
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Новая линии производства по утилизации отходов запущена на предприятии в Северском районе края.

В конце прошлого года для этого предоставлен льготный заем почти в 20 миллионов рублей из регионального Фонда развития промышленности сроком на 5 лет.

Новая линия занимается переработкой старой пластиковой тары в гранулы, которые используются затем для изготовления упаковочных пленок, мебели, деталей машинного оборудования и электроприборов- всего около 600 тонн продукции в месяц.

- Предприятия промышленного комплекса накапливают немало отходов, которые раньше просто выбрасывались. Сейчас мы стремимся использовать современные технологии и извлечь максимальную пользу от их переработки, – отметил вице-губернатор Василий Швец в ходе посещения предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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