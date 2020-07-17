В сочинском парке «Южные культуры» откроется новый ночной маршрут

17 Июль 2020 2020-07-17T18:11:33+03:00

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В сочинском парке «Южные культуры» с 20 июля открывается новый – ночной мультимедийный маршрут.

«Сценой» для мультимедийного шоу стали аллеи и растения дендрологического парка. Этот проект соединил новые формы цифрового искусства и красоту живого мира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Маршрут начинается от восточного входа в парк и проходит по нижнему партеру. Проект воплотила команда продюсеров, медиахудожников и инженеров аудиовизуальной техники из Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU