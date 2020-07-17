В сочинском парке «Южные культуры» откроется новый ночной маршрут
Премьера мультимедийного путешествия состоится 20 июля
В сочинском парке «Южные культуры» откроется новый ночной маршрут. Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.
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В сочинском парке «Южные культуры» с 20 июля открывается новый – ночной мультимедийный маршрут.
«Сценой» для мультимедийного шоу стали аллеи и растения дендрологического парка. Этот проект соединил новые формы цифрового искусства и красоту живого мира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.
Маршрут начинается от восточного входа в парк и проходит по нижнему партеру. Проект воплотила команда продюсеров, медиахудожников и инженеров аудиовизуальной техники из Москвы и Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU