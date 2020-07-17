Предприниматель в Новороссийске украл со склада оцинкованной стали на 87 миллионов рублей
Руководитель коммерческой компании в Новороссийске по договору поместил на свой склад переданное от другого предприятия около 300 рулонов оцинкованной стали для кровли. Однако, добросовестное исполнение обязанностей по договору в планы директора явно не входило.
Вместо того, чтобы хранить продукцию, предприниматель просто присвоил ее себе, и принялся распродавать.
Сумма причиненного ущерба составила более 87 миллионов рублей.
Владелец рулонов обратился в полицию. Оперативникам удалось обнаружить лишь 129 рулонов оцинкованной стали, которые изъяли и вернули законному владельцу.
- Следственным Управлением МВД по Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата»,- сообщает ГУ МВД по краю.
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Вскоре он предстанет перед судом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU