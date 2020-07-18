2020-07-18T09:04:23+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 18 июля 2020: холоднее всего в Анапе и Ейске

Рассказываем о том, какая будет температура воды в Черном море 18 июля 2020
Виталий КАРНАУХ
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Температурная карта. Фото: pogoda.turtella.ruТемпературная карта. Фото: pogoda.turtella.ru
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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края.Синоптики обещают, что суббота 18 июля будет поистине жаркой - как на суше, так и под водой. Температурные отметки поднялись выше по сравнению со значениями, которые термометры показывали еще пару недель назад.

Так, на всем Черноморском побережье температура воды в море будет колебаться от 25 до 26,6 градусов.

Теплее всего будет в сочинской курортной зоне. В Лазаревском, Дагомысе и самом Сочи вода прогреется до 26,6 градусов. И затем в сторону Крымского моста температура будет постепенно опускаться. В Геленджике обещают 26 градусов, в Кабардинке и Новороссийске 25,8.

Холоднее всего будет у побережья Анапы - тут ввода прогреется всего лишь до 25,4. В Витязево и Благовещенской температура не изменится - также, как и в Анапе.

На Тамани обещают и вовсе 25 градусов, а поселке Веселовка - 24,8. В Голубицкой - 25,3, в Кучугурах - 25,7. В Ейске плюс 24,3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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