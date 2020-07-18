2020-07-18T10:12:23+03:00
Общество

В Сочи отели и гостиницы приостанавливают бронирование из-за полной загруженности

Апартаменты премиум-класса загружены на 100%, гостиницы и отели – на 90%
Виталий КАРНАУХ
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В мэрии Сочи рассказали о заполненности апартаментов.В мэрии Сочи рассказали о заполненности апартаментов.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Не так давно в Краснодарском крае сняли карантин, не так давно главный курорт России - Сочи - принял стотысячного туриста. А теперь стоит сказать, что гостиничный сектор забит гостями на 90%. Как отмечают в сочинской мэрии, люксовые номера практически невозможно забронировать.

Туроператоры зафиксировали рост спроса на поездки в Сочи. За истекшую половину июля отели и гостиницы оказались заполненными на 90%. А в августе, по прогнозам, средняя загруженность поднимется к сотне процентов. Это, по мнению некоторых экспертов, объясняется долгими месяцами карантина в стране и желанием поехать на отдых. Так европейская граница пока еще закрыта, россияне решили не терять время и рванули на Черноморское побережье.

По заверению пресс-службы администрации Сочи, судьба осенних месяц также практически решена - большая часть номерного фонда уже забронирована. Так что, стоит думать, что с концом лета туристический сезон в Краснодарском крае не закончится.

- В городе также развивается экотуризм - горноклиматические курорты в этом году расширяют сеть пеших и велосипедных маршрутов различного уровня сложности и протяженности, - сказал вице-мэр города Владимир Пушкарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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