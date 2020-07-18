Морской парад в честь дня ВМФ пройдет в Новороссийске

18 Июль 2020 2020-07-18T10:33:01+03:00

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26 июля в городе-герое будут праздновать день ВМФ. Конечно, следуя всем требованиям Роспотребнадзора из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. В параде примут участие 20 кораблей, катером и судов Черноморского флота, а также 10 единиц боевой техники.

Сухопутная часть мероприятия пройдет на Форумной площади, морская - в Цемесской бухте. Как отмечают организаторы, парад начнется с возложения цветов к памятнику основателям Новороссийска. Затем пройдет митинг - по его окончания военнослужащие гарнизона, военного оркестра НВМБ и курсанты академии им. Ушакова пройдут по площади.

В акватории Цемесской бухты после этого начнутся артиллерийские залпы, которые произведут со знаменитого крейсера-музея "Михаил Кутузов". Отмечается, что зрителям представят боевые способности судов Черноморского флота.

С 9 утра до двух часов дня новороссийцы смогут посетить выставку образцов боевой техники береговых войск НВМБ. Вечером же состоится праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU