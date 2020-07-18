2020-07-18T12:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 18 июля 2020 увеличилось на 70

Последние новости о ситуации с коронавирусом на 18 июля 2020
Виталий КАРНАУХ
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За сутки в регионе выявили 76 новых больных.За сутки в регионе выявили 76 новых больных.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на 18 июля, самые важные. Оперативный штаб региона продолжает информировать всех, кто интересуется новостями о распространении инфекции на территории края. По данным на утром 18 июля, на Кубани выявили 70 новых пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Это один из самых больших показателей за всю истекшую неделю.

Краснодар по-прежнему в лидерах по количеству заболевших - здесь за минувшие сутки выявили 30 инфицированных. Следом, как правило, идет Сочи - на курорте 9 новых больных. По 5 человек в Туапсинском и Северском районах, в Армавире и Успенском районе - по четыре. В Динском районе коронавирусом заболели 3 человека, в Выселковском, Новокубанском по два заболевших, в Кореновском, Апшеронском, Кавказском, Павловском, Белореченском районах и в Горячем Ключе - по одному.

- Среди зараженных 47 женщин и 23 мужчины. Самому старшему - 88 лет. В Кореновске COVID-19 подтвержден у 6-летнего ребенка, в Горячем Ключе - у 10-летнего. В Сочи заболел подросток 15 лет, в Краснодаре двое детей семи и трех лет, - отмечают в оперативном штабе.

Стоит отметить, что под наблюдением медиков сейчас находятся 2842 кубанца - они стоят на учете в поликлиниках по месту жительства.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус был выявлен у 7115 человек. 6078 из них уже выписаны из медицинских учреждений.

- 94 человека с COVID-19 умерли, 19 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента - на ЭКМО в краевой больнице №1, - сообщили в минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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