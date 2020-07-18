«Это что-то за гранью!»: в краснодарской больнице в один день родились сразу три двойни

18 Июль 2020 2020-07-18T13:00:44+03:00

В одно время в роддоме ККБ №2 находились пять двоен.

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Настоящее чудо произошло вчера, 17 июля. В Краевой клинической больнице родились сразу три двойни. Об этом с радостью и улыбками на лице рассказали медики.

- Двойни рождаются чаще, чем тройни, но три двойни сразу в один день и одном отделении - это что-то за гранью! - говорят врачи, принимавшие роды.

В настоящее время новорожденные малыши лежат в отделении интенсивной терапии. У всех состояние стабильное, говорят врачи. Но некоторые еще лежат в инкубаторах - набирают вес. Еще одна пара находится уже в обычной палате.

- Всех постоянно навещают мамочки, которые у нас же и лежат, - продолжают врачи. - Они общаются со своими детками, пеленают, с первого дня сцеживают грудное молочко, чтобы малыши были здоровыми. Все вместе ждут выписку!

К слову, еще две двойни лежали в другом отделении, одну из них выписали на днях. Малыши уже полностью перешли на грудное вскармливание. Несколько дней в роддоме ККБ №2 находились сразу пять двоен новорожденных! Чудеса все-таки бывают. Остается пожелать малышам расти крепкими и здоровыми!

ИСТОЧНИК KP.RU