2020-07-18T12:20:18+03:00
Общество

530 бассейнов и 20 аквапарков могут работать с 18 июля в Краснодарском крае

Губернатор подписал постановление
Виталий КАРНАУХ
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На Кубани разрешили работу бассейнов и аквапарков.На Кубани разрешили работу бассейнов и аквапарков.Фото: Виталий КАРНАУХ
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На крайнем заседании оперативного штаба региона члены обсуждали возможность введения очередных послаблений после снятия карантина. Напомним, под запретом все еще оставалась работа аквапарков, бассейнов, индустрия развлечений и другое.

К счастью, у детей это лето все-таки состоится, ведь с 18 июля Вениамин Кондратьев разрешил открыть бассейны и аквапарки.

- Для посетителей могут открыться около 530 бассейнов. Из них 160 расположены в санаторно-курортных организациях. Порядка 350 – в гостиницах и иных средствах размещения, - отмечают в администрации Краснодарского края.

Из этого числа больший кластер, конечно, занимает санаторно-курортный комплекс. В 19 санаториях и здравницах Апшеронского, Лабинского и Мостовского муниципалитетов есть термальные источники, это их основной способ привлечения туристов. Именно поэтому, как считают в минкурортов региона, открытие бассейнов принципиально важно для существования средств размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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