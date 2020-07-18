2020-07-18T12:31:47+03:00
Общество

Молодые депутаты Красноармейского района направили 3 миллиона на строительство детских площадок в муниципалитете

Игровые зоны установят в трех населенных пунктах
Виталий КАРНАУХ
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Молодые депутаты стали лучшим советом в 2019 году.Молодые депутаты стали лучшим советом в 2019 году.
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Теперь в Красноармейском районе Кубани детских игровых площадок станет больше, к их строительству совместно с муниципальными властями подключился и совет молодых депутатов, который стал лучшим в минувшем году.

- По итогам 2019 года наш Совет молодых депутатов Красноармейского района признан победителем конкурса регионального Парламента на лучший Совет Краснодарского края, - рассказал председатель комиссии Совета Илья Шакалов. – Мы, как победители конкурса, получили премию в три миллиона рублей.

По словам Ильи Шакалова, молодые народные избранники долго не думали, куда направить выигранную сумму – деньги пойдут на обустройство детского досуга.

- Вместе с муниципальной властью мы приняли решение направить всю сумму на строительство детских площадок в хуторе Протоцком, станицах Марьянская и Ивановская. Я уверен, дети и родители оценят качество построек, - заключил председатель, благодаря коллег за поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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