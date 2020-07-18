В Краснодаре к концу лета отремонтируют скейт-площадки на Затоне и в сквере Дружбы

18 Июль 2020 2020-07-18T12:41:33+03:00

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Краснодарским подросткам в конце лета будет, где разгуляться – власти города обещают отремонтировать две скейт-площадки - на Затоне и в сквере Дружбы. Подрядчиком выступит компания, на счету которой строительство около полусотни подобных объектов в Краснодаре. Как отмечает пресс-служба городской мэрии, финансирование будет осуществляться по поручению главы Евгения Первышова.

Градоначальник заявил, что этот вид спорта востребован среди подростков, именно поэтому необходимо создать им комфортные условия. Новые площадки, к счастью, выдерживают нагрузку, а вот к старым есть множество вопросов – их необходимо ремонтировать.

- Возможно, неправильно подбирали материалы. К примеру, на территории Затона все развалилось, заниматься там невозможно. Мы должны привести этот скейт-парк в порядок, как и другие, которые нуждаются в ремонте, - отметил Евгений Первышов.

Так, на встрече с представителем подрядчика было предложено полностью обновить верхнюю часть площадки. В это же время будет идти подготовка проекта по реконструкции спортивных сооружений в нижней части скейт-парка.

ИСТОЧНИК KP.RU