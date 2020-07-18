На Кубани за пять лет отреставрировали почти 400 учреждений культуры

18 Июль 2020 2020-07-18T12:52:16+03:00

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С 2015 года финансирование профильной программы увеличилось с 15 до 550 млн рублей. Средства тратят на ремонт, укрепление материально-технической базы, а также оснащение учреждений культуры. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в настоящее время активно развивается культурный сектор на селе.

– Жителям любого населенного пункта должны быть доступны современные цифровые услуги, они должны чувствовать себя максимально комфортно, приходя в Дом культуры или местный театр, – отметил глава региона.

Кстати, ранее 15-ти мл хватало лишь на ремонт пяти клубов. С 2016 года объем субсидий начал увеличиваться, а в 2019-м финансирование увеличилось за счет попадания в нацпроект «Культура».

– В текущем году сумма превысила 549 млн рублей, за счет которых удастся отремонтировать 55 Домов культуры и клубов, а также 7 детских школ искусств, городской театр в Анапе и межпоселенческую центральную библиотеку в Староминском районе, - уточнили в краевом министерстве культуры.

Там же отметили, что в 83-х учреждениях укрепят материально-техническую базу. Так, 20 школ искусств получат музыкальные инструменты.

ИСТОЧНИК KP.RU