В Краснодаре к середине лета отремонтировали 61 тысячу кв. м дорог

18 Июль 2020 2020-07-18T14:51:00+03:00

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В кубанской столице полным ходом идут работы по ремонту дорог. За 10 дней – с 6 по 17 июля – ямочным способом отремонтировали 15 участков улиц.

- В ближайшее время планируем приступить к ремонту дорог на следующих участках – улица Димитрова (от Ставропольской до дома 131), улица Стасова (от Селезнева до Восточного рынка), улица Алуштинская (от Геологической до Палаточной), - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города Краснодара.

Там же отметили, что с начала этого года ремонт по муниципальному контракту был выполнен на 259 участках, суммарная площадь выполненных работ составила 61 тысячу кв. м.

Стоит отметить, что на официальном сайте департамента можно узнать всю информацию о выполненном ямочном ремонте участков краснодарских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU