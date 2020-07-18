На Кубани росгвардейцы 5-летнего мальчика довезли в больницу

18 Июль 2020 2020-07-18T16:35:47+03:00

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Это произошло в Сочи. Отец с пятилетним сыном прогуливались по одной из городских улиц. Мальчику вдруг стало плохо, он ослаб, начал падать в обморок – срочно потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники Росгвардии – прапорщик полиции Артур Тимошенко и старший сержант Муса Хациев находились в это время на маршруте патрулирования, который как раз и пролегал по улице, на которой произошла беда.

- К их автомобилю подбежал мужчина с малолетним ребенком на руках, пояснил, что его сын почувствовал себя очень плохо, нужно срочно ехать в больницу, - рассказывают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Силовики, ни секунды не сомневаясь, прыгнули в свое авто и рванули к ближайшей больнице. Ребенка вовремя доставили в приемное отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU