Роспотребнадзор не выпускает лайнер «Князь Владимир» из морпорта Сочи

18 Июль 2020 2020-07-18T17:09:18+03:00

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Как рассказали «Комсомолке» в ООО «Черноморские круизы», которое является владельцем судна, разрешение от Роспотребнадзора на осуществление круизного сообщение они не получили. Хотя возобновить навигацию теплоход должен уже 19 июля.

- Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта, - заявил генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Кстати, навигация этого года должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября моряки должны были совершить 35 рейсов. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы. С 22 марта лайнер пришвартовался к берегу и больше не выходил на маршрут.

- Теперь планируемое возобновление отложено, хотя мы выполнили все предписания санслужбы и будем делать это дальше, - продолжает Виктор Глуховщенко. - Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU