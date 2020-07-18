2020-07-18T17:09:18+03:00
Общество

Роспотребнадзор не выпускает лайнер «Князь Владимир» из морпорта Сочи

Причину морякам не объясняют
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Фото: bscruises.ruФото: bscruises.ru
Изменить размер текста:

Как рассказали «Комсомолке» в ООО «Черноморские круизы», которое является владельцем судна, разрешение от Роспотребнадзора на осуществление круизного сообщение они не получили. Хотя возобновить навигацию теплоход должен уже 19 июля.

- Судно полностью готово к выходу по нашему круизному маршруту. Мы ждем разрешения Роспотребнадзора, но санитарная служба его не выдает и не озвучивает причину невыдачи паспорта, - заявил генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Кстати, навигация этого года должна была стать самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. С 1 марта по 31 октября моряки должны были совершить 35 рейсов. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы. С 22 марта лайнер пришвартовался к берегу и больше не выходил на маршрут.

- Теперь планируемое возобновление отложено, хотя мы выполнили все предписания санслужбы и будем делать это дальше, - продолжает Виктор Глуховщенко. - Туристам, оплатившим, внесшим предоплату или забронировавшим туры на отмененные рейсы, будут предложены варианты переноса отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24