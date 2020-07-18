Схватка кошки со змеей в кубанском хуторе попала на видео

18 Июль 2020 2020-07-18T19:22:48+03:00

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Бой не на жизнь, а на смерть вели сегодня животные в хуторе Беднягина, что в Тимашевском районе. Драку устроили кошка со змеей, последняя заползла во двор хозяина четвероногой, и та решила на всякий случай избавиться от «ползучего гада».

- Я вышел из дома и увидел, как ползет змея по двору. И тут моя Алиса как прыгнет на нее и давай грызть. Очень испугался за кошку, но все в порядке, теперь я ее люблю еще больше, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» местный житель Александр.

Схватка кота со змеей на Кубани.

Как уверяет мужчина, змея оказалась обыкновенным ужом и опасности, в принципе, никакой не представляла. Что же обусловлено таким тесным контактом обитателей подводного мира с человеком? Ответ логичен – река. Степная речка Киприли протекает через хутор Беднягина, а дом Александра стоит в нескольких сот метрах от водоема. Хуторянин говорит, что свидетелем такой гостьи является не впервые – подобный случай были и у соседей пару лет назад. Но если тогда ползучая скрылась с глаз сама, то тут ее одолела пушистая хозяйка.

ИСТОЧНИК KP.RU