«Это самая необычная свадьба сезона!»: на Кубани в станичный ЗАГС молодожены приехали на грузовиках

18 Июль 2020 2020-07-18T19:59:54+03:00

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Жители станицы Северской сегодня были по-настоящему удивлены (или даже поражены) увиденным. Ну кто и когда видел, чтобы к ЗАГСУ жениха и невесту привозили на грузовике? А станичники сегодня наблюдали!

- Это было очень красиво! Три чистых, сверкающих тягача припарковались у дворца, зрелище не передаваемое, я такого еще никогда не видела! Самая необычная свадьба сезона, - делится впечатлениями жительница Северской Валентина Ерофеева.

В обычном представлении у народа грузовики – «по уши» в грязи и мазуте. А тут вдруг стали свадебным атрибутом. Кстати, свадьба это необычная и впрямь, ведь жених – армянин, а невеста – гречанка. Это молодожены решили подчеркнуть и натянули спереди грузовиков большие флаги. А под знаменами капоты украшают праздничные ленты.

На Кубани молодожены приехали к ЗАГСУ на тягачах.

Что ж, пожелаем счастливцам счастья в их долгом жизненном пути!

ИСТОЧНИК KP.RU