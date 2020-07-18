В сочинской больнице скончался призывник из Туапсе

18 Июль 2020 2020-07-18T21:14:01+03:00

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ЧП произошло в одной городских больниц Сочи. Со слов родственников погибшего парня, 2 июля его забрали на срочную службу. Перед отправкой у него, как и у всех остальных, был взят анализ на коронавирус. Затем молодого человека отправили в военную часть Сочи – место прохождения службы. С родными он связь держал 5 июля, после чего перестал. 14 июля им сообщили, что солдат скончался в инфекционной больнице Сочи.

- Под личным контролем командующего округом проводится служебная проверка обстоятельств, которые привели к необратимым последствиям и смерти, наступившей 13 июля, - рассказали в пресс-службе Южного округа Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU