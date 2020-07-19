Губернатор поздравил металлургов Кубани с профессиональным праздником
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил металлургов с профессиональным праздником. Он отметил, что в этой сфере работают сильные, мужественные и ответственные люди.
- Кубань по праву гордится вами, целыми трудовыми династиями сталеваров. Металлургических заводов в Краснодарском крае всего несколько, но они в числе самых прогрессивных не только в России, но и за рубежом, - отметил глава региона.
Вениамин Кондратьев поблагодарил металлургов за высокий профессионализм, мастерство и преданность своему делу.
- Уверен, вы добьетесь еще больших результатов на благо родного края и страны. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким!, - говорится в поздравлении губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU