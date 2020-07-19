Губернатор поздравил металлургов Кубани с профессиональным праздником

19 Июль 2020 2020-07-19T10:23:37+03:00

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил металлургов с профессиональным праздником. Он отметил, что в этой сфере работают сильные, мужественные и ответственные люди.

- Кубань по праву гордится вами, целыми трудовыми династиями сталеваров. Металлургических заводов в Краснодарском крае всего несколько, но они в числе самых прогрессивных не только в России, но и за рубежом, - отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев поблагодарил металлургов за высокий профессионализм, мастерство и преданность своему делу.

- Уверен, вы добьетесь еще больших результатов на благо родного края и страны. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким!, - говорится в поздравлении губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU